LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag im Minusbereich

LANXESS im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 16,93 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,93 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,49 EUR aus. Bei 16,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.470 Stück gehandelt.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 50,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2025 Kursverluste bis auf 16,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,44 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 06.11.2025 vor. Das EPS lag bei -0,89 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht. LANXESS dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,359 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet