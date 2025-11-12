LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 17,16 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,16 EUR zu. Bei 17,16 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 206.442 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 16,49 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,90 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,44 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 06.11.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,359 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet