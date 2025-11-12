LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 17,42 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 17,42 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,57 EUR zu. Bei 16,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 408.791 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 94,78 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2025 bei 16,49 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach unten.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,44 EUR.

LANXESS gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,60 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 17.03.2027.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,359 EUR je Aktie.

