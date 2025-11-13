LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 17,58 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 17,58 EUR. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 17,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.397 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 16,49 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,094 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,44 EUR je LANXESS-Aktie aus.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Mrd. EUR gegenüber 1,60 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,420 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade