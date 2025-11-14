LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 17,99 EUR nach oben.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 17,99 EUR. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,19 EUR aus. Bei 17,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.579 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 46,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,49 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,34 Prozent.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,094 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 18,44 EUR angegeben.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,60 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert. Am 17.03.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,420 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

