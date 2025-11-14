DAX23.706 -1,4%Est505.658 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.149 -0,5%
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag auf rotem Terrain

14.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,91 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,97 EUR -0,16 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 17,91 EUR. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 17,82 EUR. Bei 17,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.490 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 12.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,49 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,93 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,094 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 18,44 EUR.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,89 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 0,420 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

