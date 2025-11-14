DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.035 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LANXESS im Blick

LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von LANXESS

14.11.25 16:08 Uhr
LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von LANXESS

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 17,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,87 EUR -0,26 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 17,64 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 17,47 EUR. Mit einem Wert von 17,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 295.380 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 92,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2025 (16,49 EUR). Abschläge von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,094 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,44 EUR.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,420 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen