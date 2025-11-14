LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von LANXESS

LANXESS im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 17,64 EUR.

Das Papier von LANXESS befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 17,64 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 17,47 EUR. Mit einem Wert von 17,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 295.380 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 92,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2025 (16,49 EUR). Abschläge von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,094 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,44 EUR.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,420 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

