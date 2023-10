LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich LANXESS

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 21,01 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,01 EUR ab. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 20,79 EUR ein. Mit einem Wert von 21,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 188.210 LANXESS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 127,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 33,85 EUR.

LANXESS gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.778,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 14,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 2.082,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,611 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt nachmittags

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX legt den Rückwärtsgang ein

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in LANXESS bedeutet