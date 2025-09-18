LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 22,82 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,82 EUR nach oben. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 22,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 6.102 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Gewinne von 48,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,210 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 24,07 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

