LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Dienstagnachmittag stark

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,9 Prozent auf 24,76 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 11,9 Prozent auf 24,76 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 24,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 788.078 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 21,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,210 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,68 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

