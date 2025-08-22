LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Mittag vor

Kurs der LANXESS

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,58 EUR zu.

Um 11:35 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,58 EUR. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 25,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,52 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.639 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (20,42 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,17 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,56 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. EUR gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,09 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

