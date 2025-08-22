DAX24.313 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.367 -0,2%
Kurs der LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Mittag vor

25.08.25 12:05 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Mittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
25,50 EUR -0,08 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:35 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,58 EUR. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 25,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,52 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.639 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (20,42 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,17 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,56 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. EUR gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,09 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: Wäre eine LANXESS-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Hot Stocks heute: Berkshire Hathaway beteiligt sich an UnitedHealth, D.R. Horton, Lennar, Nucor, Lamar und Allegion

Chemiewerte legen zu: LANXESS-Aktie deutlich im Plus

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

