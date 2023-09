LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 24,77 EUR ab.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 24,77 EUR. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 24,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.528 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,66 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,50 EUR.

Am 04.08.2023 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,60 Prozent auf 1.778,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.082,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von LANXESS.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,062 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

