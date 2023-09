LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 24,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 24,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 185.396 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 47,83 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,25 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,51 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,50 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 04.08.2023 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,60 Prozent auf 1.778,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 2.082,00 EUR umgesetzt.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

2023 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,062 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

