LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 24,68 EUR.

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 24,68 EUR abwärts. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,48 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355.636 LANXESS-Aktien.

Bei einem Wert von 47,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,50 EUR.

LANXESS veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1.778,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 14,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 2.082,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte LANXESS am 08.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2023 einen Verlust in Höhe von -0,062 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich