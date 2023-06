LANXESS Aktie News: LANXESS zieht am Montagnachmittag an

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 27,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,2 Prozent auf 27,71 EUR. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,08 EUR aus. Mit einem Wert von 27,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 530.614 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 72,61 Prozent zulegen. Am 20.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,10 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.899,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.082,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,79 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

