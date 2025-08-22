DAX24.182 -0,4%ESt505.389 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.255 -0,1%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,51 -1,8%Gold3.385 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag schwächer

26.08.25 16:10 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 25,30 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 25,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 24,98 EUR. Bei 25,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 50.189 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 19,29 Prozent Luft nach unten.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,94 EUR.

LANXESS veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

