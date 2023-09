LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von LANXESS

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 23,80 EUR.

Um 11:45 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 23,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 23,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 394.406 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,83 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 100,97 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 23,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 0,92 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,30 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Am 04.08.2023 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.778,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.082,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte LANXESS am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2023 einen Verlust in Höhe von -0,081 EUR ausweisen wird.

