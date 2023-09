LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich LANXESS

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 24,02 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 24,02 EUR ab. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 23,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 517.580 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,83 EUR an. Mit einem Zuwachs von 99,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Aktie bei 38,30 EUR.

Am 04.08.2023 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,87 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.778,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.082,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte LANXESS am 08.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,081 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

