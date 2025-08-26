DAX24.156 ±0,0%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Blick auf LANXESS-Kurs

LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Mittwochvormittag

27.08.25 09:25 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Aktien
LANXESS AG
24,98 EUR -0,14 EUR -0,56%
Die LANXESS-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,14 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,18 EUR. Bei 24,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.422 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 25,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 18,77 Prozent sinken.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,94 EUR je LANXESS-Aktie an.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

