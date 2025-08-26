LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Mittwochvormittag

Blick auf LANXESS-Kurs

Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die LANXESS-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,14 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,18 EUR. Bei 24,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.422 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 25,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 18,77 Prozent sinken.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,94 EUR je LANXESS-Aktie an.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

