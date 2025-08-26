LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 24,54 EUR.

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,8 Prozent auf 24,54 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 24,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,98 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 29.655 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 38,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 20,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 16,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,94 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

