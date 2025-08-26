DAX23.981 -0,7%ESt505.380 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.513 +0,2%Nas21.581 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,66 +0,6%Gold3.385 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

27.08.25 16:10 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 24,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
24,48 EUR -0,64 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 24,62 EUR. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 24,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 82.010 Stück.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 37,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 17,06 Prozent Luft nach unten.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,94 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: Wäre eine LANXESS-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Hot Stocks heute: Berkshire Hathaway beteiligt sich an UnitedHealth, D.R. Horton, Lennar, Nucor, Lamar und Allegion

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen