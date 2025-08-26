LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 24,62 EUR.

Die LANXESS-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 24,62 EUR. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 24,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 82.010 Stück.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 37,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 17,06 Prozent Luft nach unten.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,94 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

