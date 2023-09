LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 23,98 EUR zu.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 23,98 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.236 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,83 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Mit einem Zuwachs von 99,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 1,67 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,30 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 04.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.778,00 EUR, gegenüber 2.082,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,60 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,081 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

LANXESS-Aktie mit deutlichem Minus: Jefferies mit Kurszielsenkung für LANXESS

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe LANXESS-Investition eingebracht