LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 25,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 3,6 Prozent auf 25,30 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.344 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,11 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 23,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Aktie bei 24,94 EUR.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

