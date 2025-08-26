LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Donnerstagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von LANXESS. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 25,10 EUR.

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 25,10 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,46 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.208 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 26,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 22,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,94 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. LANXESS dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2025 aus.

