LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 24,68 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 24,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 25,46 EUR. Bei 24,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 91.167 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 27,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 24,94 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,08 EUR je Aktie.

