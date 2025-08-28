DAX23.991 -0,2%ESt505.382 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1666 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.409 -0,3%
LANXESS im Blick

LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag im Plus

29.08.25 09:25 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,48 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
24,42 EUR 0,12 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 24,48 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 4.951 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 38,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 16,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,81 EUR.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
