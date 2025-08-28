DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Aktienkurs im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagmittag verlustreich

29.08.25 12:05 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 24,36 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
24,42 EUR 0,12 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 24,36 EUR abwärts. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 24,10 EUR. Bei 24,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 43.576 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 39,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

