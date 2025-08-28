DAX23.936 -0,4%ESt505.362 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.457 -0,4%Nas21.461 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Aktie im Blick

LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

29.08.25 16:10 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 24,48 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 24,48 EUR. Bei 24,54 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,30 EUR. Bisher wurden heute 95.125 LANXESS-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 38,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (20,42 EUR). Mit Abgaben von 16,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Am 05.11.2026 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: Wäre eine LANXESS-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Hot Stocks heute: Berkshire Hathaway beteiligt sich an UnitedHealth, D.R. Horton, Lennar, Nucor, Lamar und Allegion

