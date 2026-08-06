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Lanxess auf Kurs zu Jahreszielen - Umfeld bleibt aber schwierig

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LANXESS AG
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KÖLN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal auch von Schwierigkeiten der asiatischen Konkurrenz durch den Iran-Krieg profitiert. Dieser erschwerte die Öl- und Gasversorgung in Teilen Asiens. Insgesamt bleibt das Umfeld aber schwierig; das Unternehmen setzt weiter auf Einsparungen und bestätigte das Jahresgewinnziel.

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Dabei betonte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung vom Freitag, dass allerdings "kein nachhaltiger Aufschwung der Nachfrage in unseren Kernmärkten in Sicht" sei und die Marktbedingungen anspruchsvoll blieben. "Bis Ende des Jahres gibt es voraussichtlich keine weiteren konjunkturellen Impulse. Dafür erwarten wir aber aus unseren Kostensenkungsprogrammen höhere Beiträge als im ersten Halbjahr."

Im zweiten Quartal steigerte der im MDAX notierte Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegt mit 152 Millionen Euro gut 1 Prozent höher. 2026 peilt Zachert hier weiterhin zwischen 450 und 550 Millionen Euro an.

Unter dem Strich fiel im zweiten Quartal ein Verlust von 53 Millionen Euro an, nach einem Minus von 45 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Gründe für die roten Zahlen sind Wertberichtigungen und Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen./mis/zb

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DatumRatingAnalyst
12:36 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
18.06.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.