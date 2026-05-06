DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,54 +2,0%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.887 -0,6%Euro1,1749 ±-0,0%Öl101,4 -0,5%Gold4.713 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, Fluence Energy, IonQ im Fokus
Top News
Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen
Swiss Re-Aktie: Geringe Katastrophenschäden stützen das Ergebnis Swiss Re-Aktie: Geringe Katastrophenschäden stützen das Ergebnis
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lanxess bestätigt Jahresziele - Iran-Krieg im Blick

07.05.26 07:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,57 EUR -1,38 EUR -7,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Die träge Weltwirtschaft hat den Chemiekonzern LANXESS auch zum Start ins neue Jahr belastet. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, wenngleich Lanxess sogar vom Iran-Krieg profitiert. Denn wegen der Sperrung der Straße von Hormus fehlen vielen asiatischen Konkurrenten wichtigen Rohstoffe wie Öl und Gas. Daher wanden sich Kunden zuletzt verstärkt wieder europäischen Chemiekonzernen zu, die teils ihre Verkaufspreise deutlich anhoben. Diese Effekte spielten aber erst zum Ende des Quartals hin eine Rolle. Umsatz und Gewinn von Lanxess fielen daher zum Jahresstart deutlich. Die Ziele für 2026 bestätigte der Konzern am Donnerstag bei der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen.

Der Umsatz von Lanxess fiel im ersten Quartal im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um fast 30 Prozent auf 94 Millionen Euro, lag aber etwas über der mittleren Analystenschätzung. Für das zweite Quartal peilt Lanxess-Chef Matthias Zachert 130 bis 150 Millionen Euro operatives Ergebnis an; im Gesamtjahr sollen es 450 bis 550 Millionen Euro werden.

Unter dem Strich steht nach den ersten drei Monaten des Jahres ein Verlust von 141 Millionen Euro nach einem Minus von 57 Millionen vor einem Jahr./mis/stk

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
24.04.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
20.04.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
02.04.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
02.04.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.03.2026LANXESS OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026LANXESS BuyWarburg Research
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.04.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.2026LANXESS HaltenDZ BANK
20.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.04.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
20.04.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
02.04.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
26.03.2026LANXESS SellUBS AG
23.03.2026LANXESS SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen