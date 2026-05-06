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Lanxess-CEO: Liefersicherheit hat für Kunden zunehmend Priorität vor Preis

07.05.26 11:43 Uhr
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Von Britta Becks

DOW JONES--Lanxess-Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert sieht den Spezialchemiekonzern vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und dessen Auswirkungen in einer besseren Ausgangsposition als Wettbewerber aus Asien. Nachdem insbesondere China lange Zeit aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise bei vielen Produkten mit Dumping-Preisen Druck auf den europäischen Markt ausgeübt habe, habe sich diese Situation seit März, April geändert, sagte Zachert in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Nun sei auch China mit höheren Rohstoffpreisen konfrontiert.

In vielen Ländern Asiens bestehe eine sehr hohe Abhängigkeit von Rohstoffzulieferern aus dem Nahen Osten. Vor diesem Hintergrund rechnet Zachert mit zunehmenden Verwerfungen in den kommenden vier bis sechs Wochen, und hob zugleich hervor, dass das Thema Lieferzuverlässigkeit ein immer stärkeres Gewicht in den Gesprächen mit den Kunden bekomme. Der Lanxess-Chef geht davon aus, dass die Lieferkettenzuverlässigkeit auch in den kommenden Wochen und Monaten ein starkes Verkaufsargument sein wird. Zachert sieht Lanxess in Sachen Rohstoffversorgung und Logistik gut aufgestellt.

In seinen Augen ist die Belebung, die Lanxess seit März beobachtet, gepaart mit dem geringeren Preisdruck aus Asien, eine "gesunde Entwicklung". Bei der anziehenden Nachfrage handele es sich nicht um einen plötzlichen starken Anstieg auf der Basis von ein, zwei Tagen, was für "Angstkäufe" sprechen würde, so Zachert, sondern um einen graduellen Anstieg, der eine Normalisierung des Nachfrageniveaus erkennen lasse.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 05:44 ET (09:44 GMT)

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