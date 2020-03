Lanxess erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess (ISIN: DE0005470405) will seinen Aktionären eine Dividende von 0,95 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,90 Euro) um 5,6 Prozent erhöht. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 41,59 Euro liegt die Dividendenrendite auf Basis der vorgeschlagenen Ausschüttung bei 2,28 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 13. Mai 2020 statt.

Der MDAX-Konzern verzeichnete im letzten Jahr einen Umsatz von 6,80 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,82 Milliarden Euro), wie am Mittwoch berichtet wurde. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 3,3 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis aus fortzuführendem Geschäft lag bei 240 Millionen Euro und damit um 14,9 Prozent unter dem Vorjahreswert von 282 Millionen Euro. Belastet wurde es insbesondere durch Sonderaufwendungen für die Neuausrichtung des Organometall-Geschäfts, wie Lanxess weiter mitteilte.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet Lanxess mit einer stabilen operativen Geschäftsentwicklung. Durch Effekte aus der Coronavirus-Epidemie erwartet der Konzern jedoch im Gesamtjahr eine Belastung des operativen Ergebnisses zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Insgesamt rechnet Lanxess mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 900 Millionen Euro und 1,0 Milliarde Euro.

Wie bereits am Dienstag mitgeteilt wurde, sollen eigene Aktien in einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro innerhalb der nächsten 24 Monate über die Börse erworben werden. Der Aktienrückkauf wird in zwei Tranchen zu je 250 Millionen Euro aufgeteilt. Der Rückkauf der ersten Tranche wird voraussichtlich am 12. März 2020 beginnen und innerhalb der nächsten 12 Monate abgeschlossen sein.

