Lanxess-Finanzchef Pontzen geht überraschend - Nachfolger steht fest

KÖLN (dpa-AFX) - Der langjährige Finanzchef von LANXESS, Michael Pontzen, verlässt den Chemiekonzern überraschend Ende August. Der Aufsichtsrat habe dem Wunsch von Pontzen zugestimmt, seine Bestellung als Finanzvorstand vorzeitig zu beenden und eine neue Aufgabe als Finanzchef eines Unternehmens außerhalb Deutschlands übernehmen, teilte der MDAX-Konzern am Freitag in Köln mit. Nachfolger werde Oliver Stratmann mit Wirkung zum 1. September. Oliver Stratmann arbeitet den Angaben zufolge seit 2004 bei den Kölnern und hatte verschiedene Führungspositionen in der Finanzorganisation inne. Seit 2015 leitet er die Abteilung Treasury & Investor Relations./mis/men