LANXESS nach starkem Auftaktquartal zuversichtlich für Gesamtjahr

Von Januar bis März setzte LANXESS mit 2,565 Milliarden Euro knapp 7 Prozent mehr um als im Vorjahr. Das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte um 14 Prozent auf 375 Millionen Euro. Analysten hatten dem MDAX -Konzern im Mittel 2,587 Milliarden Euro Umsatz und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 360 Millionen zugetraut. Unterm Strich verdiente LANXESS mit 96 Millionen Euro 23 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Maßgeblich für den Ergebnisanstieg war der Beitrag des Chemtura-Geschäfts. Chemtura ist mit 2,4 Milliarden Euro der bislang größte Zukauf der Unternehmensgeschichte, mit dem der MDAX-Konzern sein Additive-Portfolio deutlich ausgebaut hat. Den Zukauf des US-Chemiekonzerns hatte LANXESS Ende April vergangenen Jahres abgeschlossen. Negative Wechselkurseffekte dämpften dagegen die positive EBITDA-Entwicklung.

Im Gesamtjahr 2018 strebt LANXESS einen Anstieg des EBITDA vor Sondereinflüssen um 5 bis 10 Prozent für die unter "New LANXESS" zusammengefassten Segmente Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals und Engineering Materials an. Im vergangenen Jahr lag die vergleichbare Kennziffer bei 925 Millionen Euro. Bislang hatte LANXESS für "New LANXESS" lediglich eine leichte Steigerung beim EBITDA vor Sondereinflüssen in Aussicht gestellt und eine konkrete Ergebnisprognose für den Berichtstag angekündigt.

Das mit Saudi Aramco betriebene Kautschuk-Joint-Venture Arlanxeo wird seit Beginn des zweiten Quartals als nicht-fortgeführtes Geschäft und damit separat ausgewiesen.

