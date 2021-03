Lanxess peilt im 1. Quartal 200 bis 250 Mio EUR bereinigtes EBITDA an

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem starken Schlussspurt im vierten Quartal 2020 will der Spezialchemie-Konzern Lanxess in diesem Jahr weiter Fahrt aufnehmen. Für das laufende Quartal strebt er ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 200 bis 250 Millionen Euro an, wie aus der Präsentation zur Bilanz-Pressekonferenz hervorgeht. Belastend dürften sich neben dem schwachen US-Dollar witterungsbedingte Werksschließungen in den USA auswirken, die mit rund 10 Millionen Euro beziffert wurden.

Vor einem Jahr hatte der MDAX-Konzern zum Jahresauftakt operativ und bereinigt 245 Millionen Euro verdient. Im Schlussquartal des von der Corona-Pandemie geprägten Jahres 2020 waren es 200 Millionen Euro gewesen. Wie Konzernchef Matthias Zachert in einem Vorwort zum Geschäftsbericht anmerkte, war das vierte Quartal 2020 trotz der Corona-Krise das stärkste Schlussquartal seit acht Jahren.

