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Lanxess will bei Moody's schnell zurück zu Investment-Grade-Niveau

07.05.26 12:03 Uhr
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LANXESS AG
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Von Britta Becks

DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess will seine Bonitätseinstufung bei der Ratingagentur Moody's so bald wie möglich wieder auf ein Investment-Grade-Niveau zurückbringen. Wie CFO Oliver Stratmann in einer Telefonkonferenz mit Journalisten sagte, will der MDAX-Konzern so schnell wie möglich wieder Kennzahlen liefern, die mit einem Investment Grade verbunden sind. Neben dem in die Wege geleiteten Einsparprogramm - bis Ende 2028 will Lanxess die Kosten dauerhaft um rund 150 Millionen Euro senken - schaue sich das Unternehmen auch das gebundene Kapital im Working Capital an. Zudem hob Stratmann die zügige Anhebung der Verkaufspreise hervor, mit der gestiegene Kosten an die Kunden weitergegeben werden.

Konzernchef Matthias Zachert sagte, die in den vergangenen Wochen kommunizierten Preiserhöhungen würden ab April Schritt für Schritt greifen, "und dann die nächste Welle ab Mai fortlaufend".

Anfang März hatte Moody's die Bonitätseinstufung von Lanxess von "Baa3" auf "Ba1" und damit auf "Ramschniveau" gesenkt. Zur Begründung hatte die Ratingagentur auf die schwachen Kreditkennzahlen des Kölner Unternehmens verwiesen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)

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