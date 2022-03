Lanxess will Gewinn weiter steigern - Kriegsfolgen sorgen aber für Unsicherheit

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern LANXESS betont in seinem Jahresausblick für 2022 die großen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine. Grundsätzlich werde deutliches Wachstum erwartet, allerdings seien die Auswirkungen des Krieges dabei noch nicht berücksichtigt, teilte der MDax-Konzern am Freitag bei der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für 2021 mit. Kriegsfolgen ausgeklammert, rechnet der Konzern trotz weiter steigender Preise für Energie und Rohstoffe sowie weltweit fragiler Lieferketten mit einem deutlichen Ergebniszuwachs. Für das erste Quartal avisiert das Unternehmen einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) auf 280 bis 320 Millionen Euro, nach 242 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./mis/stk

