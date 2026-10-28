Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,23 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 0,170 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,65 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,235 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5,65 Milliarden CNY belaufen hatte.
Redaktion finanzen.net
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