LAPLACE Renewable Energy Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LAPLACE Renewable Energy Technology A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 CNY gegenüber 0,620 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,31 Prozent auf 967,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte LAPLACE Renewable Energy Technology A 1,45 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net