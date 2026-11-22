Lappland Guldprospektering Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Lappland Guldprospektering Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,30 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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