Lars Joachim Rose neuer Chef des Zeitschriftenverleger-Verbands

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verleger der Klambt Mediengruppe, Lars Joachim Rose, ist zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Medienverbands der freien Presse (MVFP) gewählt worden. Die turnusmäßige Wahl sei einstimmig erfolgt, teilte der Verband mit.

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Darüber hinaus wurden Alfons Schräder (Heise) als Vorstand und Schatzmeister sowie Thomas Hass ("Spiegel"), Holger Knapp (Sternefeld Medien), Detlef Koenig (mhp Verlag), Elisabeth Varn (Burda Verlag) und Frank Zeithammer (Evangelische Gemeindepresse Stuttgart) als Vorstände gewählt. Die Amtszeit dauert vier Geschäftsjahre.

Kritik an Dominanz von Tech-Riesen

Rose sprach in der Verbandsmitteilung davon, dass die freien Märkte nicht frei funktionierten, sondern von wenigen Technologiegiganten dominiert würden. "Wenn diese Plattformen über Sichtbarkeit, Reichweite und Refinanzierung journalistischer Inhalte entscheiden - und wenn künstliche Intelligenz diese Inhalte nutzt, ohne dass ihre Verwendung fair geregelt und vergütet wird -, dann berührt das unser derzeit noch intaktes wirtschaftliches Fundament dauerhaft."

Kein Verlag könne diese Fragen alleine lösen, betonte Rose. Umso wichtiger sei daher die Geschlossenheit im MVFP und ein noch engerer Schulterschluss mit anderen Verbänden.

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Welte geht als MVFP-Chef

Rose folgt auf Philipp Welte, der nach einer Amtsperiode von vier Jahren nicht erneut für das Amt des Vorstandsvorsitzenden kandidierte. Welte war bis Ende 2025 im Vorstand des Münchner Medienkonzerns Burda. Der 64 Jahre alte Journalist gilt als einer der Vordenker der europäischen Medienbranche.

Der MVFP ist der größte Zeitschriftenverleger-Verband Europas. Er vertritt rund 350 Verlage./svv/DP/stw