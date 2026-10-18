Larsen Toubro Infotech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Larsen Toubro Infotech hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 47,15 INR. Im Vorjahresviertel waren 47,28 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,60 Prozent auf 118,08 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 49,46 INR je Aktie sowie einen Umsatz 118,02 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.net
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