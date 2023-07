Las Vegas Sands nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Werte in diesem Artikel

Der Kasinobetreiber Las Vegas Sands Corp. (ISIN: US5178341070, NYSE: LVS) wird die Zahlung einer Dividende wieder aufnehmen, nachdem diese im Frühjahr 2020 (zuletzt 0,79 US-Dollar vierteljährlich) ausgesetzt wurde. Las Vegas Sands zahlt am 16. August 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,20 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 8. August 2023.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 59,66 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2023) entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von 1,34 Prozent.

Las Vegas Sands ist in Macau und in Singapur mit insgesamt sechs Kasinos vertreten. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 2,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr 1,05 Mrd. US-Dollar), wie der Konzern ebenfalls am 19. Juli 2023 mitteilte. Der Gewinn lag bei 312 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 290 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 24,11 Prozent im Plus (Stand: 19. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 45,86 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de