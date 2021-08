Laschet: Afghanistan ist das "größte Debakel" der Nato

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet sieht den Sieg der Taliban in Afghanistan als das "größte Debakel, das die Nato seit ihrer Gründung erleidet". Nun sei die "Zeit der Rettung", um die deutschen Staatsbürger und die afghanischen Ortkräfte sowie bedrohte afghanische Politikerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und Journalistinnen aus dem Land zu bringen. Auch müssten die Flüchtlingslager in der Region finanziell großzügig ausgestattet werden, damit diese afghanischen Flüchtlinge aufnehmen und eine Flüchtlingskrise wie im Jahr 2015 verhindert werde, so der CDU-Kanzlerkandidat.

"Es ist eine politische und humanitäre Katastrophe. Es ist erschütternd, mit welcher Geschwindigkeit die Taliban die Hauptstadt Kabul und viele Provinzen des Landes besetzt haben", erklärte Laschet nach einer Sitzung der CDU-Gremien. Die Rettungsaktionen müssten nun sehr sehr schnell gehen. Die Luftbrücke sollte so lange wie möglich aufrechterhalten werden, um nicht nur Ortskräfte und deutsche Staatsbürger auszufliegen, sondern auch Frauen, Bürgermeisterinnen, Abgeordnete, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, denen "schwere Gefahren für Leib und Leben drohen".

"Sie sind akut mit dem Tod bedroht - sie haben den Schutz der internationalen Gemeinschaft verdient", so Laschet. Nötig sei außerdem eine "schonungslose Fehleranalyse" der Situation in Afghanistan nach dem Abzug der US-Streitkräfte und der anderen westlichen Truppen. "Es ist evident, dass dieses Engagement der internationalen Gemeinschaft nicht erfolgreich war", so Laschet. "Die Handlungsfähigkeit Europas ist nicht gegeben ohne die Vereinigten Staaten an unserer Seite."

Nötig sei nun ein gemeinsames Vorgehen, um eine Flüchtlingswelle wie im Jahr 2015 zu verhindern. Damals hatte unter anderem der syrischen Konflikt zu einer hohen Flüchtlingswelle geführt. Alleine Deutschland registrierte in dem Jahr 890.000 Asylsuchende. "Wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen. Die Fehler von 2015 beginnen mit dem mangelnden humanitären Schutz in den Flüchtlingscamps", so Laschet. Man müsse mit allen willigen Ländern in der Region über finanzielle Hilfen sprechen.

