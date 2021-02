Laschet: CDU und CSU eng beieinander wie lange nicht mehr

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat dem politischen Aschermittwoch der CSU gehuldigt und die starke Verbundenheit der beiden Unionsparteien hervorgehoben. "Wenn CDU und CSU so eng beieinander stehen wie im Moment, dann werden wir auch dieses wichtige Wahljahr in Deutschland bestehen", erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in seinem live übertragenen Grußwort an die Schwesterpartei.

In diesem Wahljahr mit den vielen Landtagswahlen und der anstehenden Bundestagswahl im September sei die Nähe der Unionsparteien wichtig. Denn mit der Union im Kanzleramt werde man die Modernisierung Deutschlands anstreben und das Land wieder aus der Corona-Krise herausführen. Es gelte Wachstum zu schaffen und gleichzeitig Umweltschutz voranzubringen. "Wir wollen Ökologie - ja, aber nicht zulasten von Arbeitsplätzen", so Laschet. Gerade bei diesem Thema lägen CDU und CSU "so eng beieinander wie lange nicht mehr".

Laschet entpuppte sich zudem als eingefleischter Fan des politischen Aschermittwochs der CSU in Passau. "Dass ich nun heute als neugewählter CDU-Vorsitzender diesen Olymp des politischen Lebens betreten darf, das ist natürlich für mich eine ganz besondere Freude", sagte Laschet. Er fühle sich an die Ode "An die Freude" erinnert, so Laschet. "So ähnlich fühle ich mich heute Morgen: 'Wir betreten feuertrunken Himmlische, dein Heiligtum.' Das ist heute der politische Aschermittwoch in Passau."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2021 06:09 ET (11:09 GMT)