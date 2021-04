Laschet: CDU-Vorstandssitzung zur offenen K-Frage um 18.00 Uhr

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat wegen der ungelösten K-Frage den CDU-Bundesvorstand für Montag um 18.00 Uhr zu einer Sondersitzung eingeladen. Dort werde er einen Vorschlag zur Lösung der offenen Frage um die gemeinsame Kanzlerkandidatur der Unionsparteien unterbreiten. Er habe auch CSU-Chef Markus Söder, der ebenfalls die Kandidatur anstrebt, zu der Unterredung eingeladen, sagte Laschet in Berlin. Er strebe eine Entscheidung in dieser Woche an.

"Gerade in diesen Tagen müssen wir sehr viel miteinander reden. Denn das Ziel ist, dass die Union diese Bundestagswahl gewinnt und das geht nur mit viel Gemeinsamkeit und viel gemeinsamen Kontakt, mit einem gemeinsamen Wahlkontakt und einer gemeinsamen Person als Kanzlerkandidat", sagte Laschet. "Wie wir dahin kommen, das werden wir heute Abend im Bundesvorstand beraten. Ich werde einen Vorschlag unterbleiben, ich hoffe, dass wir dann sehr schnell in dieser Woche zu den erforderlichen Entscheidungen kommen."

Er selbst sei bereit, ebenfalls an den Beratungen des CSU-Vorstands teilzunehmen, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Er gratulierte indessen Annalena Baerbock zur Nominierung als Grünen-Kanzlerkandidatin und versprach, dass es einen fairen Wahlkampf geben werde.

Ohne Söder direkt anzusprechen warnte Laschet vor einem polarisierenden Wahlkampf. Die negativen Seiten solch eines Wahlkampfs könne man in den USA beobachten. Laschet und Söder hatten sich eigentlich eine Frist bis zum gestrigen Sonntag gesetzt, um den Streit um die Kanzlerkandidatur beizulegen. Es ist unklar, ob die Gespräche nun fortgesetzt werden oder ob es eine Abstimmung in der Unionsfraktion oder den Verbänden von beiden Parteien geben soll.

Söder drängt darauf, dass die K-Frage nicht nur von den Spitzengremien, sondern auch von der Unionsfraktion und den Parteiverbänden entschieden wird. Laschet ist gegen eine Abstimmung in der Unionsfraktion, die am Dienstagnachmittag zu ihrer regulären Sitzung zusammenkommt. Er verweist auf seinen Rückhalt in den Spitzengremien der CDU, die ihn vergangenen Montag ihre Unterstützung ausgesprochen hatten.

Der bayerische Ministerpräsident führt in Meinungsumfragen klar vor Laschet. Auch haben sich indirekt die Ministerpräsidenten vom Saarland, Sachsen-Anhalt und Sachsen sowie die Junge Union in einer Abstimmung auf die Seite des Franken geschlagen. Laschet hingegen kann auf die Unterstützung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier sowie bislang mehrheitlich des Präsidiums und Vorstands der CDU bauen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2021 07:34 ET (11:34 GMT)