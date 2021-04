Laschet dankt Söder und will mit ihm gemeinsam führen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der frisch gekürte Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat seinem Kontrahenten Markus Söder für dessen Unterstützung gedankt und CDU und CSU zur Geschlossenheit aufgerufen.

"Die CDU gewinnt die Wahl nicht ohne die CSU - und umgekehrt", erklärte der CDU-Chef nach seiner Kür. "Gemeinsam werden wir dieses Land in die Zukunft führen - und Markus Söder wird eine zentrale Rolle dabei spielen für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland." Man werde nun als Team in den Bundestagswahlkampf ziehen mit einem gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU.

Zuvor hatte CSU-Chef Söder die Entscheidung der CDU-Gremien für Laschet akzeptiert und ihm seine Unterstützung zugesichert. Söder hatte für den Kanzlerkandidaten der Unionsparteien eine breite Unterstützung der CDU gefordert, wobei er hier auch die Haltung der Basis und der Bundestagsfraktion berücksichtigt sehen wollte. Besonders an der Basis ist Söder weitaus beliebter als Laschet. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident lehnte allerdings eine Abstimmung in der Fraktion und von der Parteibasis ab. In der Nacht zum Dienstag sprach sich der CDU-Vorstand dann mit einer deutlichen Mehrheit für Laschet aus, was Söder am Dienstag akzeptierte.

Auf die Frage, wie er Bundeskanzlerin Angela Merkels Haltung während der schwierigen Phase der der Auswahl des Kanzlerkandidaten einschätze, die sich hierzu nicht positioniert hat, sagte Laschet, dass Merkel immer deutlich gemacht habe, dass sie in dieser Frage neutral bleiben werde.

"Ich halte das für eine sehr respektable Haltung", so Laschet.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus rief ebenfalls zur Geschlossenheit auf. Die K-Frage sei nun geklärt. "Jetzt geht's nach vorne, jetzt wollen wir Wahlkampf machen", so Brinkhaus vor der Fraktionssitzung. "Das Feld ist bestellt, jetzt geht es nicht nur um Personen, sondern um Inhalte."

