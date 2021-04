Laschet drängt Söder zur baldigen Entscheidung über Kanzlerkandidatur

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet pocht auf eine baldige gemeinsame Entscheidung von CDU und CSU über den gemeinsamen Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl Ende September. Zuvor hatten sich die CDU-Parteigremien hinter Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU gestellt. Am Sonntag hatte auch CSU-Chef Markus Söder Interesse bekundet, seine Kandidatur allerdings von der Unterstützung durch die CDU anhängig gemacht.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte nach den Beratungen am Montag in Berlin, es habe eine "breite" Unterstützung für Laschet gegeben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sprach von einer "großen Unterstützung". Er werde noch am heutigen Montag versuchen, mit Söder zu sprechen, sagte Laschet auf einer Pressekonferenz. In Bayern wird noch am Nachmittag das CSU-Präsidium beraten.

"Es muss nicht heute sein", sagte Laschet mit Blick auf das anstehende Gespräch mit Söder über die Kanzlerkandidatur. "Es sollte nur sehr bald sein, das war die komplette Erwartung aller in der CDU." Denn man müsse sich wirklich anderen Dingen widmen. "Wir sind mitten in einer Pandemie und viereinhalb Monate vor einer Bundestagswahl, sodass jetzt auch der Zeitpunkt da ist, zu entscheiden", so der Aachener.

Die CSU-Präsidiumssitzung soll um 15 Uhr in digitaler Form beginnen. Söder will die Öffentlichkeit um 16:30 Uhr unterrichten.

