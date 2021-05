Laschet fordert von Maaßen klare Abgrenzung zur AfD

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat von dem CDU-Bundestagskandidaten und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eine klare Abgrenzung zur AfD gefordert. "Mit der AfD wird nicht koaliert, nicht kooperiert, nicht einmal verhandelt. Sie sind unser erklärter politischer Gegner. Und unser Ziel ist es, dass diese Partei aus den Parlamenten in Deutschland verschwindet", erklärte Laschet nach der Sitzung der CDU-Gremien auf eine Frage zur Nominierung von Maaßen. Seine Position sei nicht neu.

"Ich erwartet nur, dass sich jeder an diese Regeln, die ich vorgebe, hält - auch der Kandidat im Wahlkreis Suhl-Schmalkalden", sagte er mit Verweis auf den südthüringischen Wahlkreis, wo die CDU Maaßen als ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 196 aufgestellt hat.

Maaßen hat wiederholt eine Nähe zur AfD zurückgewiesen. Maaßen war als Verfassungsschutzchef umstritten. Er wurde im Herbst 2018 von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt, nachdem er bezweifelt hatte, dass es nach einer Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu einer Hetzjagd auf Ausländer gekommen war und nachdem er von teilweise "linksradikalen Kräften" in der SPD gesprochen hatte.

