Laschet fordert weiteren Bund-Länder-Gipfel vor Weihnachten

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der weiter stark steigenden Corona-Neuinfektionen drängt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf einen neuerlichen Bund-Länder-Gipfel noch vor Weihnachten. Die Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sollten sich "die nächsten Tage oder in der nächsten Woche, wann auch immer man einen Termin findet," zusammenschließen und Entscheidungen fällen, "damit jeder für sich das persönlich auch einplanen kann", sagte Laschet im ARD-Morgenmagazin. Notwendig seien dabei bundeseinheitliche Lösungen.

Laschet verteidigte die Forderung eines neuen Treffens nach dem letzten Bund-Länder-Gipfel am 25. November, bei dem bereits der Teil-Lockdown bis 10. Januar verlängert wurde. Mit Blick auf die Empfehlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina erklärte er, Politiker müssten neue wissenschaftliche Erkenntnisse in dieser Form auch ernst nehmen. Inhaltlich schloss sich der NRW-Landeschef den Vorschlägen der Leopoldina nach einem harten Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen an. Dies seien Tage, "wo ohnehin das Leben zurückgeht. Da ist der Schaden am geringsten", so Laschet.

Verständnis zeigte der Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz für den Sonderweg in Sachsen, das bereits ab Montag in einen harten Lockdown geht, aber auch für die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), den Katastrophenfall für seinen Freistaat auszurufen: "Jedes Land, wo die Situation aus dem Ruder läuft, sollte handeln." In Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein wiederum seien die Zahlen "ganz anders", so Laschet.

Auch der Deutsche Städtetag forderte härtere Maßnahmen nach Weihnachten. "Die Zeit nach den Feiertagen ist eine ideale Zeit für einen Lockdown", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Saarbrücker Zeitung. Dabei müsse der Einzelhandel von Bundes- oder Landeshilfen profitieren. "Allerdings nicht der Lebensmittelhandel, der in der Krise gut verdient hat", so Dedy.

FDP-Chef Christian Lindner appellierte unterdessen an die Ministerpräsidenten, nur solche einschränkende Maßnahmen zu beschließen, die wirklich notwendig seien. Ausgangssperren zwischen 21.00 und 5.00 Uhr etwa seien "reine Willkür", sagte Lindner in einem Videointerview der Bild-Zeitung.

"Es darf jetzt keinen Meinungsdruck seitens des Kanzleramts geben, dass vor Ort Maßnahmen eingeleitet werden, die nicht mit dem Infektionsgeschehe vor Ort begründet sind - sondern nur mit dem politischen, dem kommunikativen Druck aus dem Kanzleramt." Für Einschränkungen in besonders betroffenen Gebieten äußerte Lindner indes Verständnis: "Wenn es tiefdunkelrot gefärbte Landkreise gibt, dann habe ich Verständnis dafür, dass dann dort regional schärfere Maßnahmen eingeleitet werden."

Die Zahl der täglichen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat mit 590 binnen 24 Stunden einen neuen Rekord erreicht. Laut dem Robert-Koch-Institut gab es 20.815 Neuinfektionen.

December 09, 2020 02:46 ET (07:46 GMT)